JPNN.com - Lifestyle - Komunitas

Dua Pelari MS Glow for Men Running Sabet Juara di Borobudur Marathon 2025

Jumat, 21 November 2025 – 18:15 WIB
Dua pelari MS Glow for Men Running, yaitu Nofeldi Petingko dan Mizan Zundulloh menyabet juara di Borobudur Marathon 2025. Foto dok. MS Glow for Men

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas lari MS Glow for Men Running kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah olahraga nasional.

Dua atlet andalannya sukses naik podium pada Borobudur Marathon 2025, ajang lari bergengsi dengan label Elite dari World Athletics yang diikuti oleh 11.500 peserta dari 40 negara.

Dalam kategori Men’s National Marathon yang kompetitif, Nofeldi Petingko sukses menyabet juara pertama, disusul oleh Mizan Zundulloh yang berhasil mengamankan posisi ketiga. Kemenangan ini menjadi bukti dominasi atlet binaan komunitas tersebut di lintasan lari.

Nofeldi, atlet muda asal Sulawesi Tengah, tampil luar biasa dengan catatan waktu 02:33:41. Kemenangan ini sekaligus mengulang kesuksesannya di tahun 2024, di mana ia juga meraih podium tertinggi.

Tahun ini, tantangan di Borobudur Marathon terasa berbeda dengan kehadiran rute baru yang lebih menantang fisik dan mental.

"Saya merasa sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk mendapatkan hasil terbaik di Borobudur Marathon tahun ini. Jujur, saya menyerahkan semuanya pada Tuhan untuk mengatur segalanya," ujar Nofeldi, Jumat (21/11).

Ia menambahkan perbedaan teknis rute tahun ini, di mana tantangannya lebih berat.

"Tahun kemarin tanjakan ada di km 37 saat pelari sudah lelah, sekarang ada di km 22, 30, dan menjelang garis finish. Ini menantang, tetapi saya bersyukur bisa menaklukkannya," ungkapnya.

