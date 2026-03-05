Dua Pembunuh Pemancing di Gedebage Ditangkap, Ternyata Kakak Beradik

jpnn.com, BANDUNG - Polisi berhasil menangkap dua pelaku pembunuhan seorang pemancing berinisial AC, 19, di kawasan Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Dua pelaku berinisial AD, 32, dan MS, 21, diketahui merupakan kakak beradik.

Pelaksana Tugas Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Adi Wijaya mengatakan peristiwa itu bermula saat kedua pelaku mendatangi korban yang sedang memancing pada Sabtu (21/2).

“Kemudian pelaku mencoba untuk membawa kendaraan itu. Nah kemudian juga mendapat perlawanan dari korban,” kata Adiwijaya di Bandung, Kamis.

Ia menjelaskan modus yang digunakan kedua pelaku adalah berpura-pura sebagai anggota Polri untuk melancarkan aksi pencurian kendaraan.

Namun korban yang merasa curiga kemudian melakukan perlawanan untuk mempertahankan sepeda motornya.

Pelaku MS dan AD kemudian menyerang korban menggunakan senjata tajam dan menusuk korban sebanyak tiga kali di bagian dada.

“Akibat dari itu korban meninggal dunia di tempat. Kemudian untuk pelaku dua orang ini adalah kakak adik, saudara kandung,” ujarnya.

Setelah kejadian tersebut, kedua pelaku melarikan diri sambil membawa sepeda motor milik korban ke arah Garut dan sempat terdeteksi berada di wilayah Tasikmalaya.