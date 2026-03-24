Dua Pemudik Tewas Jadi Korban Tabrak Lari, Suami Selamat

jpnn.com, MARTAPURA - Dua orang pemudik meninggal dunia setelah jadi korban tabrak lari di Jalan Lintas Komering, Desa Rasuan, Kecamatan Madang Suku I, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan.

"Kami masih melakukan penyelidikan terkait identitas kendaraan yang terlibat tabrak lari di Jalan Lintas Komering, Desa Rasuan, yang terjadi pada Minggu (22/3) sekitar pukul 11.30 WIB," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Timur AKP Panca Mega Surya, Senin.

Dia mengatakan kecelakaan ‎berawal dari sepeda motor Yamaha R15 warna hitam BN 3575 WD yang dikendarai Sugiono (22), warga Desa Labuhan Permai, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Lampung, melaju dari arah Cempaka menuju Kota Negara, Kabupaten OKU Timur.

Diduga melaju dengan kecepatan tinggi, kendaraan tersebut melintasi jalan lurus berlubang sehingga kehilangan kendali.

‎Sugiono yang saat itu membonceng istrinya, Tyas Yunia Sari (20) dan anaknya seorang balita bernama Naviz Al Farobi (2), kendaraannya menghantam lubang hingga terjatuh dan ditabrak kendaraan lainnya dari arah berlawanan.

"Akibatnya, kendaraan yang dikemudikan korban oleng dan kedua penumpang yang dibonceng terpental ke badan jalan," katanya.

‎Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melintas sebuah mobil yang belum diketahui identitasnya langsung menabrak kedua korban yang terjatuh di jalur kanan, sebelum akhirnya melarikan diri dari lokasi kejadian.

Akibat kecelakaan tersebut, Tyas Yunia Sari mengalami luka berat di bagian kepala, pelipis, dagu, serta patah pada rahang bawah dan meninggal dunia di lokasi.