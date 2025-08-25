Dua Penalti Terbuang, Bojan Hodak Bongkar Masalah Persib Bandung

Senin, 25 Agustus 2025 – 06:27 WIB

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak komentari hasil imbang lawan PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persib vs PSIM di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu (24/8/2025), berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

PSIM unggul terlebih dahulu melalui gol Ze Valente pada menit ke-64. Persib sejatinya punya kans untuk menang jika mampu memanfaatkan dua hadiah penalti yang mereka dapat.

Sorot Lini Depan Persib

Namun, dua hukuman penalti untuk PSIM gagal dikonversi menjadi gol oleh Uilliam Barros menit 70' dan Marc Klok di pengujung pertandingan.

Selepas pertandingan, Hodak mengaku kecewa dengan penampilan lini depan Persib.

"Kami membuat peluang, tetapi saya belum puas dengan penyelesaian akhir tim kami," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Puji Pemain Belakang

Meski begitu, Hodak tetap mengapresiasi mental juang anak asuhnya. Menurutnya, Persib tidak menyerah meski sempat tertinggal, sehingga mampu mencetak gol penyeimbang dan nyaris membalikkan keadaan.

Dia juga memberi kredit khusus untuk barisan pertahanan Persib yang dinilai tampil solid.