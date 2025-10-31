Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dua Pencuri Helm Diamuk Massa di Tanjung Priok

Jumat, 31 Oktober 2025 – 20:56 WIB
Dua Pencuri Helm Diamuk Massa di Tanjung Priok - JPNN.COM
Dua pencuri helm diamuk massa di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Foto: Ilustrasi/ Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dua pria berinisial RA, 36, dan VA, 29, babak belur diamuk massa karena diduga mencuri helm di Jalan Danau Sunter Barat, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat.

"Kedua pelaku saat ini sudah dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kedua pelaku ini terciduk melakukan aksi pencurian helm di daerah setempat. Hal ini memicu kemarahan warga dan melakukan aksi kekerasan kepada kedua pelaku.

Baca Juga:

"Alhamdulillah petugas datang tepat waktu dan mengamankan kedua pelaku dari amukan warga," kata dia.

Selain itu, petugas kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. 

Handam menjelaskan aksi pencurian ini terjadi pada Jumat siang sekitar pukul 11.30 WIB. Kemudian, petugas mendapatkan laporan masyarakat terkait adanya pencurian helm di lokasi tersebut.

Baca Juga:

Petugas segera menuju lokasi bersama Bhabinkamtibmas dan berhasil mengamankan dua orang pelaku beserta barang bukti satu buah helm hasil curian.

"Pelaku sempat mendapatkan amukan dari massa, namun kedua pelaku berhasil diamankan oleh anggota Polsek Tanjung Priok," katanya.(antara/jpnn)

Dua pria berinisial RA, 36, dan VA, 29, babak belur diamuk massa karena diduga mencuri helm di Jalan Danau Sunter Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat.

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pencuri helm  Kasus pencurian  pencuri helm diamuk massa  Tanjung Priok 
BERITA PENCURI HELM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp