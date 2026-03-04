Close Banner Apps JPNN.com
Dua Pencuri Motor Asal Lampung Beraksi di Jakarta Pusat

Rabu, 04 Maret 2026 – 16:30 WIB
Pelaku ditangkap. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat membekuk dua pencuri sepeda motor asal Lampung saat beraksi di wilayah Johar Baru.

Kedua pelaku sudah berulang melakukan aksi yang sama.

"Kedua pelaku selalu mengincar motor matik," kata Kapolsek Johar Baru Kompol Saiful Anwar, Rabu.

Menurut dia, dua pelaku yang diamankan yaitu AW (26) dan IM (26), keduanya merupakan warga Lampung. Kedua pelaku mencuri motor di wilayah Galur, Johar Baru, pada Senin (2/3) dan aksi keduanya ketahuan oleh warga.

Saiful mengatakan bahwa kedua pelaku merupakan spesialis pencuri kendaraan roda jenis matik yang biasa beraksi di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.

Ia menjelaskan bahwa selain di lokasi kejadian, pihaknya juga berhasil mengamankan satu motor hasil kejahatan kedua pelaku yang diparkirkan di kuliner yang berada Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Saat ini kendaraan tersebut telah diamankan di Polsek Johar Baru," ujarnya.

Dia menjelaskan seluruh kendaraan roda dua yang berhasil dicuri dijual di wilayah Lampung dengan harga mulai dari Rp3-5 juta.

Komplotan pencuri motor asal Lampung ini mengincar motor matik di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.

