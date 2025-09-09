Dua Pencuri Motor Bersenjata Api di Cengkareng Masih Berkeliaran, Waspadalah

jpnn.com, JAKARTA - Dua pria bersenjata api melakukan percobaan pencurian sepeda motor di Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu (7/9).

Kepala Unit (Kanit) Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Cengkareng AKP Gultom Parman mengatakan pihaknya masih perburuan terhadap pelaku meskipun korban belum membuat laporan kepada polisi.

"Korban belum ada laporan, karena belum ada yang diambil, keburu diteriaki warga. Tapi tetap kita lidik pelakunya," ungkap Gultom melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @cengkarengnews, kedua pelaku terlihat sedang beraksi mencuri satu unit sepeda motor di salah satu toko di pinggir jalan.

Namun beberapa waktu berselang, tindakan mereka dipergoki warga di sekitar lokasi. Kedua pelaku itu pun kaget dan langsung menuju sepeda motor mereka, kemudian kabur.

Saat itulah sepucuk senjata api berwarna perak dikeluarkan oleh salah satu pelaku. Senjata itu dia gunakan untuk menakuti warga agar tidak mendekat, sehingga kedua pelaku yang berpakaian serba tertutup itu dapat melarikan diri.(antara/jpnn)