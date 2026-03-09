Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Dua Pencuri Rumsong Diringkus Jatanras Polresta Pontianak

Senin, 09 Maret 2026 – 04:00 WIB
Dua Pencuri Rumsong Diringkus Jatanras Polresta Pontianak - JPNN.COM
Satreskrim Polresta Pontianak menunjukkan barang bukti dan dua pelaku pembobol rumah yang berhasl di ringkus (ANTARA/HO : Humas Polresta Pontianak)

jpnn.com, PONTIANAK - Jatanras Satreskrim Polresta Pontianak menangkap dua pelaku pembobolan rumah yang terjadi di Jalan Purnama, Gang Purnama Indah I, Kecamatan Pontianak Selatan.

"Kedua pelaku berinisial OO dan RO diringkus setelah tim melakukan serangkaian penyelidikan atas laporan korban. Aksi pencurian tersebut terjadi saat rumah korban dalam keadaan kosong karena ditinggal beberapa hari," kata Kasat Reskrim Polresta Pontianak Ryan Eka Cahya, Minggu.

Dia mengatakan korban baru mengetahui peristiwa tersebut saat kembali ke rumah dan mendapati kondisi rumah telah berantakan.

Baca Juga:

"Saat dilakukan pengecekan sejumlah barang berharga milik korban diketahui hilang," tuturnya.

Barang-barang yang dilaporkan hilang, antara lain televisi 24 inci, mesin jahit, kipas angin, peralatan makan dalam jumlah besar, peralatan dapur, oven listrik, kompor gas, tabung gas, mesin cuci, mesin air, serta bahan kebutuhan pokok. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp13 juta.

Pengungkapan kasus bermula dari keterangan saksi yang melihat pelaku membawa televisi terbungkus kain bersama rekannya dan meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor.

Baca Juga:

Seusai menerima laporan, tim Jatanras melakukan olah tempat kejadian perkara dan penelusuran petunjuk.

Tim yang dipimpin Amin Suryadinata kemudian melakukan serangkaian langkah penyelidikan hingga akhirnya menangkap kedua tersangka di kawasan Jalan Purnama, Kelurahan Kota Baru, Pontianak Selatan.

Tim Jatanras Satreskrim Polresta Pontianak menangkap dua pencuri rumsong (rumah kosong).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pontianak  pencuri rumah kosong  Polresta Pontianak  Pencuri 
BERITA PONTIANAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp