Dua Penjual Minyak Tanah di Labuan Bajo Hilang, Mike: Saya Cemas

jpnn.com, JAKARTA - Dua penjual minyak tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hilang.

Mereka adalah Yoseph Heryanto S Dasor (30) dan Fodi Ndalung (20).

“Sudah hampir dua minggu mereka tidak pulang di rumah. Saya tidak tahu, ada di mana mereka,” kata Mike, orang tua Yoseph di Labuan Bajo ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Rabu, 4 Februari 2026.

Dia mengaku komunikasi terakhir dengan anaknya pada hari Minggu, 25 Januari 2026.

Saat itu, mereka sedang menjual minyak tanah di wilayah Terang, Kecamatan Boleng.

Setelah tanggal tersebut, tidak diketahui di mana keberadaan mereka.

“Sampai hari ini, saya tunggu kedatangan mereka di rumah, tetapi tidak pulang-pulang. Saya khawatir mereka sudah meninggal,” ujar Mike.

Dia mendapat informasi dari temannya bahwa anaknya ditangkap polisi. Namun, sampai hari ini, tidak ada polisi yang memberitahu kepadanya bahwa anaknya ditangkap.