Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Dua Perusahaan Ritel Bangunan Bantu Revitalisasi Masjid Agung Cirebon

Jumat, 28 November 2025 – 08:11 WIB
Dua Perusahaan Ritel Bangunan Bantu Revitalisasi Masjid Agung Cirebon - JPNN.COM
BJ Home dan Bangunan Jaya Cirebon menyalurkan bantuan untuk peremajaan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Foto: source for jpnn

jpnn.com, CIREBON - BJ Home Cirebon dan Bangunan Jaya Cirebon melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon.

Masjid bersejarah yang dibangun pada 1480 M oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga itu kini menjadi salah satu pusat ibadah dan cagar budaya di Cirebon.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh Sultan Sepuh XV PRA Luqman Zulkaedin beserta jajaran Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

Baca Juga:

Pihak manajemen BJ Home Cirebon dan Bangunan Jaya Cirebon juga turut hadir dalam penyerahan tersebut.

Marketing Manager Bangunan Jaya, Fahlesya Lovelyn, mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal perusahaan untuk terjun langsung membantu masyarakat tanpa memandang suku maupun agama.

Pihaknya juga menggandeng produsen sanitasi Germany Brilliant (GB) dalam pelaksanaan program CSR tersebut.

Baca Juga:

Lovelyn mengatakan bantuan difokuskan pada peremajaan fasilitas masjid, termasuk penggantian lantai kamar mandi dan seluruh keran air menggunakan produk dari Germany Brilliant. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan jamaah.

Selain itu, BJ Home Cirebon turut memberikan dukungan berupa cat dari Avian dan Propan untuk memperbarui pagar di sekitar area masjid. Penerangan masjid juga menjadi perhatian dengan penggantian lampu menggunakan LED bulb dari Meval.

BJ Home dan Bangunan Jaya Cirebon menyalurkan bantuan untuk peremajaan Masjid Agung Sang Cipta Rasa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BJ Home  Bangunan Jaya  Revitalisasi  Masjid Agung Cirebon 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp