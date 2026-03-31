JPNN.com - Nasional - Hukum

Dua Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Ini Identitasnya

Selasa, 31 Maret 2026 – 13:29 WIB
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah. ANTARA/Walda Marison

jpnn.com, JAKARTA - Mabes TNI merilis dua identitas prajurit yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan.

"Prajurit TNI yang gugur bernama Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah di Jakarta, Selasa.

Aulia menjelaskan dua prajurit TNI itu gugur ketika sedang menjalankan misi mengawal kendaraan UNIFIL menuju titik tertentu.

Saat dalam perjalanan, kendaraan yang dikendarai pasukan TNI meledak hingga akhirnya memakan korban jiwa.

"Terjadinya ledakan pada kendaraan yang mengakibatkan gugurnya prajurit," kata Aulia.

Tidak hanya prajurit gugur, dua prajurit TNI lain atas nama Lettu (Inf) Sulthan Wirdean Maulana dan Praka Deni Rianto mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

Hingga saat ini, Aulia belum bisa menjelaskan secara rinci apa penyebab mobil yang dikendarai prajurit TNI meledak.

Dia memastikan TNI akan menunggu hasil investigasi dari UNIFIL untuk mengungkap penyebab terjadinya ledakan tersebut.

TNI  Prajurit TNI gugur  Lebanon  UNIFIL 
