Dua Pria di Ogan Ilir Ini Berbuat Dosa di Halaman Masjid Agung

Jumat, 29 Mei 2026 – 19:30 WIB

jpnn.com - Dua pria di Kabupaten Ogan Ilir nekat melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di halaman Masjid Agung Nurussa'adah, Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Tanjung Raja.

Tanpa menyadari lawan transaksi mereka merupakan polisi yang menyamar, akhirnya keduanya dibekuk tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dalam operasi undercover buy, Selasa (26/5/2026) malam.

Kedua tersangka masing-masing berinisial AC (34) dan A (34). Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran agar transaksi berjalan aman.

AC bertugas mengatur pertemuan sekaligus memeriksa uang pembayaran, sedangkan A berperan sebagai kurir yang membawa paket sabu-sabu ke lokasi transaksi.

Operasi penangkapan dipimpin langsung Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Sumsel AKBP C. S. Panjaitan bersama Kanit I AKP Najamudin, Panit I Iptu Joeharmen dan Panit II Ipda Agung.

Kedua pelaku diamankan saat proses serah terima narkoba yang berlangsung di halaman masjid.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel Kombes Pol Yulian Perdana menerangkan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran sabu-sabu di wilayah Tanjung Raja yang dikendalikan tersangka C.

"Setelah informasi dipastikan valid, anggota melakukan undercover buy dengan menyamar sebagai pembeli. Tersangka AC kemudian mengatur lokasi transaksi di halaman Masjid Agung Nurussa'adah," terang Yulian, Jumat (29/5/2026).