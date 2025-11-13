Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Dua Rekor MURI Jadi Kado Spesial Dokter Ayu di Hari Kesehatan

Kamis, 13 November 2025 – 19:12 WIB
dr. Ayu Widyaningrum rayakan Hari Kesehatan Nasional dengan dua rekor MURI sekaligus. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, BANJARMASIN - Momen Hari Kesehatan Nasional yang diperingati setiap 12 November menjadi istimewa bagi dr. Ayu Widyaningrum.

Pemilik Widya Esthetic Clinic tersebut berhasil mencatatkan dua prestasi sekaligus dengan menerima dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Rekor pertama diraih untuk kategori “Pemilik Klinik Kecantikan dengan Penghargaan Terbanyak”, di mana dr. Ayu tercatat telah memperoleh 237 penghargaan sejak 2018.

Sementara rekor kedua diberikan untuk kategori “Pemberian Terapi Sel Generatif Gratis Terbanyak”, berkat inisiatifnya memberikan terapi gratis kepada 100 pasien dari berbagai usia dalam rangka Hari Kesehatan Nasional.

Dua penghargaan MURI dengan nomor rekor 12506 dan 12507 ini menjadi pengakuan nasional atas kiprah dr. Ayu yang telah lebih dari 12 tahun berkontribusi di bidang estetika medis.

“Alhamdulillah dua rekor MURI berhasil saya dapatkan. Rekor ini menjadi pemacu untuk terus berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi pasien,” ujar dr. Ayu, dalam keterangannya, Kamis (13/11).

Sejak mendirikan Widya Esthetic Clinic pada 2015, dr. Ayu telah meraih lebih dari 237 penghargaan nasional dan internasional.

Klinik yang berawal dari ruang tamu rumahnya itu kini berkembang menjadi pusat layanan estetika modern dengan teknologi terkini. Berkat konsistensinya, dr. Ayu juga kerap diundang menjadi pembicara di berbagai forum kecantikan internasional.

dr. Ayu Widyaningrum rayakan Hari Kesehatan Nasional dengan dua rekor MURI sekaligus.

