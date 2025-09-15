Dua Rekor Nasional Kelompok Umur Pecah di Millennium Cup Sprint Challenge 2025

jpnn.com, JAKARTA - Ajang kompetisi renang tahunan, Millennium Cup Sprint Challenge 2025 di Millennium Aquatic Center, Simprug, Jakarta Selatan, pada 13-14 September 2025 sukses digelar.

Tak hanya menghadirkan persaingan sengit dan atmosfer kompetisi bertaraf internasional, Millennium Cup Sprint Challenge 2025 juga berhasil mencatatkan pencapaian membanggakan.

Selama dua hari penyelenggaraan, tercatat sebanyak 2 rekor nasional (rekornas) berhasil dipecahkan. Yakni, kategori 200 meter Gaya Bebas Putri oleh Adelia Chantika Aulia dari Jakarta dengan catatan rekor baru 2:05:83 dari rekor sebelumnya 2:06:91 detik. Kemudian, Adelia Chantika Aulia yang mencatat rekornas 50 meter Gaya Kupu-kupu Putri dengan catatan waktu baru 27:63 dari rekor sebelumnya 28:31 detik.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa ajang ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga mendorong lahirnya prestasi baru bagi olahraga renang Indonesia.

Kompetisi yang kedua kali ini merupakan inisiatif dari Millennium Aquatic Center bersama Avatara Lintas Media, dengan tujuan memberikan wadah bagi para perenang dari berbagai kelompok umur - mulai dari junior, senior, hingga master - untuk bertanding dan mengasah kemampuan mereka untuk menuju kompetisi skala besar.

Tahun ini, lebih dari 300 peserta dari 15 klub renang di seluruh Indonesia ambil bagian, menjadikan Millennium Sprint Cup sebagai salah satu kompetisi renang paling bergengsi di tanah air. Istimewanya, ajang ini juga menarik minat peserta dari Australia, yang turut serta untuk merasakan atmosfer kompetisi di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan 2025 ini, dipertandingkan 4 nomor: Gaya Bebas, Gaya Punggung, Gaya Kupu-kupu, Gaya Dada. Dan perlombaan mencakup 6 Kelompok Umur, KU IV: 10-11 tahun, KU III: 12-13 tahun, KU II: 14-15 tahun, KU I: 16-18 tahun, Senior: 19 tahun keatas, dan Master: 35 tahun keatas . Format ini dirancang agar kompetisi menjadi lebih merata sekaligus memberikan kesempatan bagi perenang dari berbagai kategori usia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Salah satu legenda renang Indonesia sekaligus Co-Founder Millennium Aquatic dan Ketua Pelaksana Millennium Cup Sprint Challenge 2025, Albert C. Sutanto menyampaikan sebagai mantan atlet renang, dia ingin menghadirkan ajang yang bukan hanya memberi kesempatan bertanding, tetapi juga menjadi batu loncatan bagi perenang muda untuk melangkah ke kompetisi yang lebih besar, seperti PON, SEA Games dan Asian Games.