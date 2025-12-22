Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Dua Sasaran Sekaligus Terlampaui, SEA Games 2025 Jadi Panggung Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 – 07:52 WIB
Timnas basket 3x3 putri Indonesia menjadi salah satu kontingen Merah Putih yang sukses mempersembahkan medali emas SEA Games 2025. Foto: Perbasi/Ariya Kurniawan.

jpnn.com - Kontingen Indonesia menorehkan pencapaian gemilang di ajang SEA Games 2025.

Raihan total 91 medali emas, 111 perak, dan 131 perunggu memastikan Indonesia bukan hanya memenuhi target, tetapi juga melampaui dua sasaran utama yang telah ditetapkan sebelum turnamen antarnegara Asia Tenggara itu dimulai.

Sebelum berangkat ke SEA Games 2025, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menargetkan Indonesia meraih minimal 80 medali emas.

Target tersebut disusun berdasarkan analisis dan evaluasi menyeluruh, dengan harapan mampu mengantarkan Indonesia finis di posisi ketiga klasemen akhir.

Namun, sejak hari-hari awal penyelenggaraan SEA Games 2025, atlet-atlet Merah Putih langsung menunjukkan performa agresif.

Perolehan medali yang konsisten membuat Indonesia tidak hanya bersaing untuk posisi tiga besar, tetapi perlahan mengukuhkan diri di peringkat kedua klasemen sementara.

Target 80 emas akhirnya berhasil diamankan pada Kamis (18/12/2025). Meski demikian, perjuangan belum berhenti.

Fokus Indonesia kemudian tertuju pada upaya mempertahankan posisi kedua sekaligus menjaga jarak dari kejaran Vietnam.

Kontingen Indonesia menorehkan pencapaian gemilang di ajang SEA Games 2025. Dua sasaran sekaligus terlampaui.

