JPNN.com - Kriminal

Dua Tahun Berlalu, Pedofil di Bekasi Masih Belum Ditangkap

Rabu, 27 Agustus 2025 – 04:00 WIB
Dua Tahun Berlalu, Pedofil di Bekasi Masih Belum Ditangkap - JPNN.COM
Pelaku pedofilia di Bekasi masih belum ditangkap setelah dilaporkan pada 2023 Foto: Ilustrasi/Ricardo/JPNN com

jpnn.com, BEKASI - Aparat kepolisian diminta untuk segera menangkap pelaku pedofil yang masih buron setelah dua tahun berlalu.

Faiz Yazid selaku ayah korban mengatakan kasus yang menimpa anaknya terjadi pada Juni 2023.

Ketika itu, korban pulang dari rumah pelaku dengan keadaan menangis. Ibu korban pun menanyakan apa yang sudah terjadi.

Ternyata korban disuruh memegang alat kelamin dari pelaku yang bernama Darwin Pardede.

"Korban pun menangis sambil memeluk ibunya," ujar Faiz dalam siaran persnya, Selasa (26/8).

Setelah dilakukan konfirmasi kepada pelaku oleh orang tua korban, pelaku mengakui perbuatannya.

Dalam perjalanan kasus itu, orang tua korban sempat diajak berdamai oleh pelaku. Namun, upaya itu ditolak dan pelaku dilaporkan ke Polres Metro Bekasi.

Adapun pelaporan itu teregister dengan nomori: LP/B/1723/VI/2023/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA pada tgl 21 Juni 2023 pukul 19.26 WIB dan malam itu juga dilakukan visum.

Polisi diminta untuk segera menangkap pelaku pedofil yang masih berkeliaran setelah dilaporkan pada 2023.

TAGS   kasus pedofilia  pelaku pedofilia  Pedofil  Buron 
