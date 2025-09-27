Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Dua Wakil Indonesia Melaju ke Final Korea Open 2025

Sabtu, 27 September 2025 – 21:52 WIB
Dua Wakil Indonesia Melaju ke Final Korea Open 2025 - JPNN.COM
Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat berlaga pada ajang Korea Open 2025 di Suwon Gymnasium. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menempatkan dua wakil di final turnamen bulu tangkis Korea Open 2025.

Kepastian tersebut didapatkan setelah Jonatan Christie (tunggal putra), dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra) raih kemenangan di semifinal.

Jojo -sapaan akrab Jonatan- tembus partai puncak setelah mengalahkan juniornya yakni Alwi Farhan lewat pertarungan rubber game 18-21, 21-14, 21-15.

Baca Juga:

Kemenangan lainnya juga diraih Fajar/Fikri yang mengalahkan wakil Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan straight game 21-19, 21-16.

Kemenangan yang diraih Jonatan Christie serta Fajar/Fikri tidak diikuti oleh Putri Kusuma Wardani (tunggal putri) serta Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah (ganda campuran).

Putri KW harus memupus harapan tampil di final turnamen BWF Super 500 setelah kalah dari tunggal putri Jepang, Akane Yamaguchi dengan skor 9-21, 14-21.

Baca Juga:

Adapun Amri/Nita juga angkat koper setelah bertekuk lutut di hadapan pasangan China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping dua gim langsung 20-22, 12-21.

Rencananya partai final Korea Open 2025 akan digelar di Suwon Gymnasium, Minggu (28/9).

Indonesia menempatkan dua wakil di final turnamen bulu tangkis Korea Open 2025, Minggu (28/9)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Korea Open 2025  bulu tangkis  Final Korea Open 2025  Jonatan Christie  Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri 
BERITA KOREA OPEN 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp