Dua Warga Negara Liberia Pelaku Penipuan Bermodus Dolar Hitam Ditangkap di Meruya

jpnn.com, JAKARTA - Polisi berhasil menangkap dua warga negara asing (WNA) asal Liberia terduga pelaku penipuan di Jakarta. Kedua pelaku menipu korban dengan modus penjualan black dollar atau dolar hitam.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo dalam keterangannya, Kamis di Jakarta, membenarkan hal tersebut

"Betul, dua orang pelaku WN Liberia diamankan di sebuah apartemen di Meruya Kembangan, Jakarta Barat karena penipuan modus black dollar," katanya.

Ia menerangkan saat ini kedua pelaku berinisial SDT dan I yang diamankan pada Rabu (18/3) sedang dalam proses penyidikan Satreskrim Polres Jakbar.

Meski belum bisa merinci kronologi pengungkapan dan jumlah kerugian yang dialami korban, Andaru menegaskan kasus tersebut akan dirilis dalam waktu dekat.

Berdasarkan video yang diterima ANTARA melalui Humas Polda Metro Jaya, kedua pelaku diamankan saat sedang makan di sebuah ruangan dalam gedung apartemen.

Petugas sempat menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap kedua pelaku. Kemudian, petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap keduanya.

Dalam video, petugas juga tampak mengamankan satu buah koper berisi satu bundel bungkus warna cokelat yang diduga berisi bahan pembuatan black dollar.