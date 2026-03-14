Dua Yayasan Heikal Safar Gelar Bimtek Keamanan Pangan untuk Kelancaran Program MBG

jpnn.com, KOTA BEKASI - Ketua Dewan Pembina Yayasan Salman Peduli Berkarya dan Yayasan Garuda Biru Indonesia, Heikal Safar dan sang istri Nofalia menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan dan buka puasa bersama pada Kamis (12/3) lalu di Ball Room Hotel Grand Travello Bekasi.

Kegiatan itu sekaligus untuk merayakan ulang tahun ke 42, Nofalia, yang merupakan pemilik Yayasan Salman Peduli Berkarya dan Yayasan Garuda Biru Indonesia bersama ribuan karyawannya Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Se-Jabodetabek.

Buka puasa bersama yang diikuti ratusan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur BGN juga dihadiri sejumlah tokoh.

Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), H. Zulkifli Hasan, yang biasa disapa Zulhas, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Brigjen TNI (Purn) Sarwono, Ketua Umum Yayasan Forum Alumni Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (FAAHMI) H. Abdul Malik SE, dan Sekjen Lampung Perantauan H. Wawan.

Adapun SPPG tersebut merupakan unit operasional di bawah BGN, milik Yayasan Yayasan Salman Peduli Berkarya dan Yayasan Garuda Biru.

Heikal Safar selaku Ketua Dewan Pembina dan istrinya, Nofalia merupakan ketua yayasan bertanggung jawab mengolah, memastikan kualitas, dan mendistribusikan makanan bergizi untuk siswa sekolah, balita, dan ibu hamil guna meningkatkan kesehatan dan gizi nasional.

"Saya beserta istri selaku pimpinan dan seluruh Karyawan Dapur SPPG Yayasan Salman peduli Berkarya dan Yayasan Garuda Biru Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, yang telah memberikan energi tambahan inspirasi dan memotivasi dalam memimpin Yayasan Salman Peduli Berkarya yang bergerak dalam bidang penyediaan dapur makanan bergizi dan halal supaya ke depannya untuk lebih baik lagi," ujar Heikal.

Sementara, dalam sambutannya, Menteri Zulkifli Hasan, mengapresiasi kegiatan Yayasan Salman Peduli Berkarya dan Yayasan Garuda Biru Indonesia.