JPNN.com - Internasional

Dubes Iran Respons Rencana Prabowo: Saat Ini Negosiasi Tak Berguna

Selasa, 03 Maret 2026 – 00:03 WIB
Dubes Iran Respons Rencana Prabowo: Saat Ini Negosiasi Tak Berguna - JPNN.COM
Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi. Foto: Natalia Laurens/JPNN.como

jpnn.com, JAKARTA - Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menanggapi tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk memediasi konflik Israel-Amerika Serikat, dan Iran.

Boroujerdi mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada Pemerintah Indonesia yang berencana mediasi konflik.

Namun, dia menegaskan bahwa langkah mediasi atau perundingan dengan pihak AS untuk saat ini tidak akan berdampak pada hasil yang signifikan.

Baca Juga:

“Kami meyakini bahwa saat ini tidak ada negosiasi dan perundingan apa pun dengan pemerintah Amerika yang akan berguna, karena mereka tidak terikat dan tidak patuh pada hasil apa pun,” ucap Boroujerdi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3).

Walau demikian, Boroujerdi berharap agar negara-negara Islam untuk tidak mendukung AS. Negara Islam disebut seharusnya menyampaikan kutukan yang keras.

Selain itu, dia meminta negara-negara Islam dapat mendukung Iran melalui mekanisme organisasi internasional, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) hingga sampai Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga:

“Dan ketiga, agar menjalankan kampanye 'Katakan Tidak pada Perang' dan menolak perang di seluruh dunia serta menunjukkan penentangan mereka terhadap segala jenis peperangan,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal memfasilitasi dialog antara Iran-Amerika Serikat-Israel yang saat ini terlibat konflik.

Dubes Iran untuk Indonesia berterima kasih kepada Presiden Prabowo, tetapi negosiasi dengan AS tak berguna.

TAGS   Prabowo  Dubes Iran  perang Iran  perang Iran Israel  Prabowo Subianto 
