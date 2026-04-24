Dubes Junimart Apresiasi Dedikasi dan Karya Desainer Indonesia Tampil di Salone del Mobile Milano 2026

jpnn.com, MILAN - Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia Prof. Dr. Junimart Girsang menyambangi IDD Pavilion di Salone del Mobile Milano 2026, Rabu (22/4).

Kehadiran Dubes Junimart bersama jajaran KBRI Roma dan ITPC Milan menjadi bentuk dukungan terhadap kiprah Indonesia Design District atau IDD PIK 2 yang membawa karya desain Tanah Air ke ajang bergengsi dunia.

Rombongan Dubes Junimart disambut CEO Indonesia Design District Ipeng Widjojo. Mereka kemudian melihat langsung instalasi House of Indonesia yang menjadi wajah Indonesia dalam pameran tersebut.

IDD Pavilion tidak hanya menampilkan produk desain. Paviliun itu juga membawa narasi tentang ekosistem kreatif Indonesia, mulai dari desainer, manufaktur, hingga komunitas kreatif yang bekerja dalam satu ruang kolaboratif.

Karya-karya yang ditampilkan dikurasi oleh Alvin Tjitrowirjo. Sementara itu, tata interior paviliun dikerjakan oleh Santi Alaysius dari Domisilium Studio.

Alvin menyebut partisipasi Indonesia di Salone del Mobile Milano sebagai kesempatan penting untuk menunjukkan kekuatan desain nasional.

“Partisipasi ini adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan desain khas kita. Lewat IDD Pavilion, kita tunjukkan bahwa Indonesia punya ekosistem yang mampu berpikir konseptual, merancang dengan kuat, dan mewujudkannya dalam kualitas global,” ujar Alvin.

Tidak berhenti di paviliun utama, Dubes Junimart juga mengunjungi Salone Satellite. Area ini menjadi ruang bagi talenta muda dari berbagai negara untuk memperlihatkan gagasan dan karya desain mereka.