Dubes Palestina Puji Dukungan Kemanusiaan Masyarakat Indonesia untuk Gaza

jpnn.com, JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Palestina Abdalfatah A.K. Al-Sattari, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan Pemerintah Indonesia atas dukungan kemanusiaan yang terus diberikan kepada warganya.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan simbolisasi penyerahan bantuan kemanusiaan bertajuk “Membasuh Luka Palestina” di Gedung Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Jakarta, Kamis (21/5).

Dalam kegiatan itu, bantuan senilai Rp 5 miliar diserahkan oleh Ketua Baznas Sodik Mudjahid melalui Kedutaan Besar Palestina di Indonesia untuk membantu masyarakat Palestina yang terdampak konflik.

Abdalfatah mengaku terharu melihat besarnya solidaritas masyarakat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sejak dirinya tiba di Indonesia empat bulan lalu.

“Hari ini saya mengunjungi Baznas untuk mengucapkan terima kasih atas segalanya,” ujar Abdalfatah.

Menurutnya, hubungan Indonesia dan Palestina bukan sekadar hubungan diplomatik antarnegara, tetapi juga ikatan persaudaraan yang sangat erat.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga kemanusiaan guna memperluas penyaluran bantuan bagi warga Gaza yang masih terdampak blokade.

“Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kita dalam waktu dekat akan melaksanakan salat di Masjidilaqsa insyaallah. Karena Palestina akan segera merdeka,” katanya.