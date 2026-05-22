Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dubes Palestina Puji Dukungan Kemanusiaan Masyarakat Indonesia untuk Gaza

Jumat, 22 Mei 2026 – 20:45 WIB
Dubes Palestina Puji Dukungan Kemanusiaan Masyarakat Indonesia untuk Gaza - JPNN.COM
Empat tenda sekolah darurat di Gaza menampung ratusan anak pengungsi untuk tetap belajar. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Palestina Abdalfatah A.K. Al-Sattari, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan Pemerintah Indonesia atas dukungan kemanusiaan yang terus diberikan kepada warganya.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan simbolisasi penyerahan bantuan kemanusiaan bertajuk “Membasuh Luka Palestina” di Gedung Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Jakarta, Kamis (21/5).

Dalam kegiatan itu, bantuan senilai Rp 5 miliar diserahkan oleh Ketua Baznas Sodik Mudjahid melalui Kedutaan Besar Palestina di Indonesia untuk membantu masyarakat Palestina yang terdampak konflik.

Baca Juga:

Abdalfatah mengaku terharu melihat besarnya solidaritas masyarakat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sejak dirinya tiba di Indonesia empat bulan lalu.

“Hari ini saya mengunjungi Baznas untuk mengucapkan terima kasih atas segalanya,” ujar Abdalfatah.

Menurutnya, hubungan Indonesia dan Palestina bukan sekadar hubungan diplomatik antarnegara, tetapi juga ikatan persaudaraan yang sangat erat.

Baca Juga:

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga kemanusiaan guna memperluas penyaluran bantuan bagi warga Gaza yang masih terdampak blokade.

“Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kita dalam waktu dekat akan melaksanakan salat di Masjidilaqsa insyaallah. Karena Palestina akan segera merdeka,” katanya.

Dubes Palestina apresiasi solidaritas masyarakat Indonesia melalui bantuan kemanusiaan untuk Gaza.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dubes Palestina  Bantuan Kemanusiaan  Gaza  Baznas 
BERITA DUBES PALESTINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp