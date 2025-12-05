Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dubes Prancis Temui Wali Kota Pekanbaru Agung, Bahas Kemitraan Strategis Internasional

Jumat, 05 Desember 2025 – 10:49 WIB
Saat Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menerima kunjungan resmi Duta Besar Prancis Penone. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menerima kunjungan resmi Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, di Ruang Kerja Wali Kota, Kamis (4/12/2025).

Pertemuan itu berlangsung hangat dan membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari kerja sama pertahanan hingga peluang pengembangan sumber daya manusia.

Dubes Penone hadir bersama Atase Pertahanan Kolonel Erwan Lintant, Atase Persenjataan Kolonel Benoit Quesson, serta rombongan pejabat Kedutaan Besar Prancis.

Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut ialah rencana penempatan sementara 28 unit jet tempur Rafale yang merupakan pesanan resmi Pemerintah Indonesia di Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru.

“Pekanbaru adalah kota strategis. Kami ingin memastikan sinergi antara pemerintah Prancis dan Pemerintah Kota Pekanbaru berjalan baik, terutama menjelang kedatangan pesawat Rafale tersebut,” ujar Penone.

Selain penempatan jet tempur, Pemerintah Prancis juga menyampaikan komitmen kerja sama lintas sektor.

Kolaborasi yang ditawarkan meliputi peningkatan kapasitas SDM, pendidikan, hingga peluang investasi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi warga Pekanbaru.

Dalam diskusi, Dubes Penone juga meminta dukungan Pemko Pekanbaru terkait rencana penempatan tenaga pengajar teknis dari Prancis yang akan memberikan pelatihan operasional Rafale kepada personel Indonesia.

Tidak hanya sektor pertahanan, Prancis juga membawa kabar menggembirakan bagi generasi muda Pekanbaru.

TAGS   Agung Nugroho  Strategis  Wali Kota Pekanbaru  Fabien Penone 
