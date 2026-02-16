Ducati Formula 73: Eksklusif dan Sarat Sejarah

jpnn.com - Perayaan seabad perjalanan Ducati tak hanya menjadi momentum nostalgia, tetapi juga panggung peluncuran motor edisi terbatas dan sejarah: Ducati Formula 73.

Model spesial hadir sebagai tribut modern terhadap legenda 750 Super Sport Desmo, motor ikonik yang menandai tonggak penting teknologi dan prestasi balap pabrikan asal Bologna itu.

Diproduksi hanya 873 unit—angka yang merujuk pada tahun kelahiran model inspiratifnya—motor ini mengusung konsep Urban Café Racer.

Desainnya ramping, minimalis, dan kental aura klasik, dengan kombinasi warna perak dan hijau aqua serta garis emas vertikal di tangki yang terinspirasi langsung dari motor balap era 1970-an.

Detail seperti setang clip-on, spion bar-end, fairing pendek, hingga buritan khas café racer mempertegas identitasnya sebagai motor kolektor.

Warisan sejarah yang diangkat bukan tanpa alasan. 750 Super Sport Desmo dikenal sebagai motor jalan raya pertama Ducati dengan sistem katup Desmodromic.

Selain itu, turunan dari motor balap yang membawa Paul Smart dan Bruno Spaggiari meraih kemenangan di ajang 200 Miglia di Imola 1972.

Meski tampil klasik, teknologi yang dibawa tetap modern. Mesin Desmodue 803 cc L-Twin bertenaga 73 hp sudah memenuhi standar Euro5+, dipadukan sistem Ride-by-Wire dan knalpot hasil kolaborasi dengan Termignoni.