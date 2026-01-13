Close Banner Apps JPNN.com
Ducati Memperkenalkan Tim Motocross di Indonesia, Siap Turun di Kerjurnas

Rabu, 21 Januari 2026 – 00:21 WIB
Ducati resmi memperkenalkan tim motocross bernama Ducati MX Team Indonesia di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (20/1). Foto: Ducati

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Ducati resmi memperkenalkan tim motocross bernama Ducati MX Team Indonesia di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa (20/1).

Kehadiran tim motocross pertama di Indonesia itu merupakan tonggak bersejarah bagi Ducati Indonesia.

Perkenalan tim itu dilakukan setelah tim Ducati MotoGP memperkenalkan liver MotoGP 2026 kemarin.

CEO Ducati Indonesia Jimmy Budhjinato mengungkapkan pihaknya bangga dengan memperkenalkan tim motocross di tanah air.

Menurut dia, Ducati MX Team ini akan diisi dengan pembalap muda yang memiliki prestasi gemilang di dunia balap nasional.

"Dua pembalap muda berpengalaman dengan prestasi gemilang, yaitu Diva Ismayana dan Hilman Maksum," kata Jimmy di sela acara perkenalan tim motocross, Selasa.

Dia mengaku telah merancang struktur organisasi tim balap dengan matang 2025 lalu.

Selain itu, dia juga menunjuk legenda hidup motocross Indonesia, Johny Pranata, sebagai Team Manager.

