JPNN.com - Otomotif - Motor

Ducati Monster 2026: Evolusi Sang Legenda, Buas dan Tetap Bersahabat

Selasa, 28 Oktober 2025 – 11:41 WIB
Generasi kelima Ducati Monster. Foto: ducati

jpnn.com - Tiga dekade lebih sejak kelahirannya pada 1992, Ducati Monster terus berevolusi tanpa kehilangan jiwanya.

Kini, generasi kelima yang meluncur di ajang Ducati World Premiere 2026 tampil sebagai wujud paling modern dari filosofi klasik “simplicity meets performance”.

Dari kejauhan, siluetnya langsung mengingatkan pada Monster pertama—tangki berbentuk “punggung bison” yang ikonik, rangka padat, dan posisi berkendara khas naked bike Italia. 

Namun, begitu lebih dekati, jelas itu bukan Monster masa lalu.

Bobotnya kini lebih ringan 5,9 kg, desainnya lebih ramping, dan setiap lekuknya dirancang bukan sekadar estetika—melainkan efisiensi.

Monster Baru, Jiwa Lama

Ducati membekali Monster 2026 dengan mesin V2 berteknologi Intake Variable Timing (IVT) yang mampu menyemburkan 111 Hp pada 9.000 rpm.

Namun, tenaga bukan satu-satunya cerita di sini—interval perawatannya kini mencapai 45.000 km, membuatnya bukan cuma kencang, tetapi juga “waras” untuk dipelihara.

Ducati Monster 2026 (generasi kelima) hadir di Ducati World Premiere 2026 tampil sebagai wujud paling modern dari filosofi klasik simplicity meets performance

