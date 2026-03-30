Ducati Superleggera V4 Centenario: Adopsi Teknologi Radikal, Hanya 500 Unit di Dunia

Senin, 30 Maret 2026 – 08:02 WIB
Ducati Superleggera V4 Centenario: Adopsi Teknologi Radikal, Hanya 500 Unit di Dunia - JPNN.COM
Ducati Superleggera V4 Centenario. Foto: ducati

jpnn.com - Menandai satu abad kiprah di dunia roda dua, Ducati memperkenalkan mahakarya terbarunya, Ducati Superleggera V4 Centenario.

Motor dikalim sebagai representasi ekstrem dari teknologi balap yang dibawa ke jalan raya.

Diproduksi hanya 500 unit secara global, Centenario langsung menempatkan diri sebagai salah satu motor paling eksklusif yang pernah lahir dari Borgo Panigale.

Ducati, bahkan menyebutnya sebagai motor road-legal paling radikal yang pernah mereka buat.

Sorotan utama ada pada sektor teknologi. Untuk pertama kalinya, motor jalan raya mengusung cakram karbon-keramik hasil kolaborasi dengan Brembo, serta suspensi depan berbahan serat karbon.

Teknologi tersebut sebelumnya hanya ditemukan di lintasan balap kelas atas.

Di balik fairing karbon, tersemat mesin Desmosedici Stradale R 1.103 cc yang mampu menyemburkan 228 dk.

Dengan tambahan knalpot balap dari Akrapovic, tenaga melonjak hingga 247 dk—menghasilkan rasio tenaga terhadap bobot yang nyaris tak tertandingi di kelasnya.

Menandai satu abad kiprah di dunia roda dua, Ducati memperkenalkan mahakarya terbarunya, Ducati Superleggera V4 Centenario.

