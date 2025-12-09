Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Duda Asal Sumbar Nekat Menggelapkan Motor untuk Beli Mahar

Selasa, 09 Desember 2025 – 16:00 WIB
Pelaku Renaldi (47) saat diinterogasi di Unit 3 Jatanras Polda Sumsel. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - Seorang pria asal Sumatera Barat (Sumbar) bernama Renaldi (47) nekat menggelapkan sepeda motor milik Nopri Romadhon. 

Renaldi nekat menggelapkan sepeda motor Yamaha NMax tersebut lantaran untuk modal meminang seorang wanita idamannya. 

Peristiwa tersebut berawal saat korban Nopri hendak menjual sepeda motornya di Market Place Facebook. 

Pelaku lalu tertarik untuk membeli motor tersebut. Kemudian keduanya bertemu untuk melakukan COD. 

"Ketemuannya didekat Pasar KM 5 Palembang. Pelaku memeriksa motor dan mengecek nomor seri dan surat-suratnya," ungkap Nopri, Selasa (9/12/2025). 

Tak hanya itu, pelaku juga bermodus mencoba mengendarai sepeda motor yang kemudian membawa kabur motor tersebut. 

Korban lantas melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian, setelah dilakukan penyelidikan akhirnya pelaku ditangkap Unit 3 Jatanras Polda Sumsel pada Kamis (4/12/2025) di wilayah Palembang. 

Renaldi mengaku nekat menggelapkan motor korban lantaran butuh uang untuk membeli mahar pernikahannya dengan seorang wanita asal Palembang. 

Seorang duda asal Sumbar bernama Renaldi (47) nekat menggelapkan motor milik korban bernama Nopri demi beli mahar untuk melamar kekasihnya di Palembang.

