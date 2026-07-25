Dude Harlino Berharap Korban Kasus PT DSI Bisa Mendapatkan Hak-haknya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Dude Harlino telah menyerahkan honor Rp5,25 miliar yang diterima dari PT DSI kepada penyidik Dittipideksus Bareskrim.

Dia berharap langkah yang dilakukan bisa membantu pihak kepolisian menangani proses hukum yang sedang berjalan.

Selain itu, Dude Harlino berharap para korban kasus PT DSI segera mendapatkan hak-haknya.

“Mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka. Yang paling penting buat saya, bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya lah dengan sesuai aturan hukum,” ungkap Dude Harlino dilansir Antara, Kamis (23/7).

Suami Alyssa Soebandono itu menyerahkan honor yang diterima ketika menjadi brand ambassador PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Penyerahan tersebut terkait dengan proses penyidikan kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh DSI.

Kuasa hukum Dude Harlino, Haris Azhar menjelaskan bahwa total uang yang diserahkan sebesar Rp5,25 miliar.

Jumlah tersebut merupakan total yang diterima Dude Harlino dan istrinya, Alyssa Soebandono, selama menjadi brand ambassador.