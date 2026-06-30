Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Dudung Takziah ke Rumah Peserta Latsarmil Kopdes yang Meninggal

Selasa, 30 Juni 2026 – 16:06 WIB
Dudung Takziah ke Rumah Peserta Latsarmil Kopdes yang Meninggal - JPNN.COM
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, mengunjungi kediaman Rifki Renaldi di Sumedang, peserta Latsarmil Kopdes yang meninggal dunia saat pendidikan, Selasa (30/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, SUMEDANG - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengunjungi kediaman Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, calon manager Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel) yang meninggal dunia di Kabupaten Sumedang.

Rifki meninggal dunia saat mengikuti program Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) pada Jumat (26/6/2026) dini hari.

Kedatangan Dudung untuk takziah sekaligus menyampaikan duka cita negara atas wafatnya Rifki yang tengah mengikuti pelatihan militer.

Baca Juga:

"Kami hari ini ke rumah almarhum didampingi teman-teman bersama Bupati dan Pangdam. Intinya bahwa kami datang ke sini dengan mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya teman-teman kita semua, ananda Rifki pada saat latihan SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia)," kata Dudung saat ditemui seusai takziah di Jalan Serma Muchtar, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Selasa (30/6).

Mewakili negara dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Dudung mengungkapkan negara kehilangan putra terbaik yang tengah berjuang dalam program pendidikan untuk menyejahterakan masyarakat.

"Saya atas nama negara ada tentunya hadir untuk mengucapkan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kami merasa kehilangan, Rifki merupakan putra terbaik bangsa dal proses dan pelaksanaan pendidikan untuk ke depannya adalah tugas mulia dalam rangka menyejahterakan masyarakat," jelasnya.

Baca Juga:

Menurut Dudung, pihak keluarga mengaku sudah mengikhlaskan Rifki yang merupakan pertama dari dua bersaudara.

Meski begitu, keluarga masih merasakan kehilangan mendalam.

Dudung Abdurachman takziah ke kediaman Rifki di Sumedang, peserta Latsarmil Kopdes yang meninggal dunia saat pendidikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KDMP  Kasus  Latsarmil  Dudung 
BERITA KDMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp