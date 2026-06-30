Dudung Takziah ke Rumah Peserta Latsarmil Kopdes yang Meninggal

jpnn.com, SUMEDANG - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengunjungi kediaman Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, calon manager Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel) yang meninggal dunia di Kabupaten Sumedang.

Rifki meninggal dunia saat mengikuti program Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) pada Jumat (26/6/2026) dini hari.

Kedatangan Dudung untuk takziah sekaligus menyampaikan duka cita negara atas wafatnya Rifki yang tengah mengikuti pelatihan militer.

"Kami hari ini ke rumah almarhum didampingi teman-teman bersama Bupati dan Pangdam. Intinya bahwa kami datang ke sini dengan mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya teman-teman kita semua, ananda Rifki pada saat latihan SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia)," kata Dudung saat ditemui seusai takziah di Jalan Serma Muchtar, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Selasa (30/6).

Mewakili negara dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Dudung mengungkapkan negara kehilangan putra terbaik yang tengah berjuang dalam program pendidikan untuk menyejahterakan masyarakat.

"Saya atas nama negara ada tentunya hadir untuk mengucapkan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kami merasa kehilangan, Rifki merupakan putra terbaik bangsa dal proses dan pelaksanaan pendidikan untuk ke depannya adalah tugas mulia dalam rangka menyejahterakan masyarakat," jelasnya.

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Menurut Dudung, pihak keluarga mengaku sudah mengikhlaskan Rifki yang merupakan pertama dari dua bersaudara.

Meski begitu, keluarga masih merasakan kehilangan mendalam.