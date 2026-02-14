Dudy Purwagandhi Tunjuk Suharto Ciptakan SDM Unggul di Kemenhub

jpnn.com, JAKARTA - Perombakan jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan, Jumat kemarin.

Perombakan dilakukan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salah satu pejabat yang mendapat promosi Suharto dari staf ahli Menteri Perhubungan dimutasi menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Selain itu Arif Toha Tjahjagama sebagai Sekretaris Jenderal, Djarot Tri Wardhono sebagai Inspektur Jenderal, Antoni Arif Priadi sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi dan Energi.

Suharto yang diangkat menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan merupakan pegawai kementerian perhubungan yang berkarir dari bawah.

Suharto memulai karier dari staf di Kemenhub, kemudian berkarier di Pemerintahan Kota Bogor dan sempat menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor. Namun sekitar tahun 2016, Suharto kembali ke Kementerian Perhubungan dan sebelum menjabat jabatan baru Suharto menjadi Plt. Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda dan staff ahli Menteri Perhubungan.

Selain itu, Suharto pernah menjabat sebagai Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia - Sekolah Tinggi Transportasi Darat ((PTDI- STTD)(kemenhub Cibitubg Bekasi). Suharto juga pernah menjabat Direktur Angkutan mendorong program angkutan massal di berbagai daerah. Sampai saat ini program angkutan masal menjadi program yang dilaksanakan seluruh daerah di Indonesia.



Suharto mengaku akan melakukan atau melaksanakan kebijakan yang diamanatkan Menteri Perhubungan sehingga menciptakan humanware atau SDM berkualitas untuk mendukung sektor transportasi Indonesia.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, perombakan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi serta upaya untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan berorientasi kepada pelayanan publik.