Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Dugaan AKP Deky Jonathan Sasiang Terlibat Narkoba Diusut Bareskrim Polri

Rabu, 13 Mei 2026 – 08:58 WIB
Dugaan AKP Deky Jonathan Sasiang Terlibat Narkoba Diusut Bareskrim Polri - JPNN.COM
Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso. ANTARA/HO-Dittipidnarkoba Bareskrim Polri

jpnn.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengusut dugaan keterlibatan seorang eks anggota Polres Kutai Barat dengan seorang bandar narkoba bernama Ishak.

Oknum polisi tersebut merupakan mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut pengusutan itu berkaitan dengan kasus dugaan peredaran narkoba di Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang saat ini pengusutannya diambil alih Bareskrim.

Baca Juga:

"Penyidik mendapatkan fakta baru terkait dugaan keterlibatan mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang dalam operasional bisnis peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Ishak dan kawan-kawan,” ucapnya.

Namun, terkait detail kasus ini, Brigjen Eko belum bisa mengungkapkannya.

“Untuk lebih lengkapnya akan dirilis lebih lanjut,” ujarnya.(ant/jpnn)

Baca Juga:

Bareskrim Polri mengusut dugaan keterlibatan mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang di kasus narkotika.

Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AKP Deky Jonathan Sasiang  narkoba  Polres Kutai Barat  Bareskrim Polri 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp