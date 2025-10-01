Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kep. Riau

Dugaan Keracunan MBG di Karimun, AKBP Robby Topan Ungkap Fakta Ini

Rabu, 01 Oktober 2025 – 08:30 WIB
Dugaan Keracunan MBG di Karimun, AKBP Robby Topan Ungkap Fakta Ini - JPNN.COM
Kapolres Karimun AKBP Robby Topan Manusiwa, Selasa (30/9/2025). ANTARA/Laily Rahmawaty

jpnn.com - Kapolres Karimun, Kepulauan Riau AKBP Robby Topan Manusiwa mengungkap hasil penyelidikan sementara atas dugaan keracunan MBG (Makan Bergizi Gratis) yang terjadi di wilayah tersebut.

Menurut Robby, hasil pemeriksaan diketahui para siswa yang mengalami mual, muntah, dan pusing seusai menyantap MBG, sebelumnya melakukan jajan di luar sekolah.

"Hasil penyelidikan di TKP, kebanyakan anak-anak yang keracunan itu dia melaksanakan makan dulu di luar (jajan-red), tetapi ini masih kami dalami," kata Robby di Batam, Selasa (30/9/2025).

Baca Juga:

Perwira menengah Polri itu mengatakan pihaknya dibantu tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri telah memeriksa sejumlah pihak, baik itu guru, pihak SPPG, dan murid.

"Kami sudah memeriksa 15 orang, baik dari SPPG-nya, ahli gizi, guru serta muridnya," ujarnya.

Dia menyebut gangguan kesehatan yang dialami oleh murid di SMP Negeri 2 Karimun dan SD Negeri 010 Parit Lapis, Kecamatan Meral, terjadi seusai mengkonsumsi MBG.

Baca Juga:

"Keracunan benar, tetapi penyebab (keracunan) masih kami dalami," ucapnya.

AKBP Robby menyebut sebagian besar siswa yang mengkonsumsi MBG tidak mengalami apa-apa.

Kapolres Karimun AKBP Robby Topan Manusiwa mengungkap fakta ini saat penyelidikan kasus dugaan keracunan MBG di daerah itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   keracunan MBG  Karimun  mbg  AKBP Robby Topan Manusiwa  kapolres karimun  sppg  keracunan  Siswa 
BERITA KERACUNAN MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp