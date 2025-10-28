Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh Era Jokowi Tahap Penyelidikan di KPK

Selasa, 28 Oktober 2025 – 08:36 WIB
Penyidik KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sudah masuk tahap penyelidikan.

Diketahui, kereta cepat Whoosh merupakan salah satu proyek mercusuar era Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Saat ini proyek yang mulai beroperasi sejak 2003 itu menyisakan utang dalam jumlah besar yang harus ditanggung APBN.

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan, ya," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Walakin, Asep belum dapat memberitahukan lebih lanjut terkait perkembangan penyelidikan oleh KPK.

Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," katanya.

Dia melanjutkan, "Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini."

KPK mengungkap kasus dugaan korupsi kereta cepat Whoosh era pemerintahan Jokowi sudah masuk tahap penyelidikan.

Whoosh  kereta cepat  dugaan korupsi  Jokowi  KPK  Asep Guntur Rahayu  Mahfud MD 
