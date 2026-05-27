JPNN.com - Nasional - Hukum

Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Militer Kasus Andrie Yunus, KY Bergerak

Rabu, 27 Mei 2026 – 02:50 WIB
Empat personel TNI terdakwa kasus dugaan penyiraman air keras kepada Wakil Koordinatir KontraS Andrie Yunus dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (29/4/2026). Foto: ANTARA/Agatha Olivia Victoria

jpnn.com - Komisi Yudisial (KY) bergerak mendalami laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menangani perkara penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Komisioner KY Abhan menyebut lembaganya akan melakukan verifikasi lanjutan terhadap laporan yang disampaikan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), termasuk meminta keterangan dari pihak pelapor.

"Tentu pihak pelapor, pengadu juga akan kami verifikasi lebih lanjut untuk meminta keterangan lebih dalam," kata Abhan di Jakarta, Selasa.

Laporan tersebut sebelumnya disampaikan TAUD ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada 18 Mei 2026, terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menurut Abhan< KY masih melakukan pendalaman awal dan belum memutuskan pihak-pihak lain yang akan dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan.

Saat ditanya kemungkinan pemanggilan korban dalam proses klarifikasi, dia mengatakan hal tersebut masih bergantung pada hasil pendalaman laporan.

"Nanti lihat perkembangan dari pendalamannya," ujarnya.

Walakin, KY memastikan pelapor akan menjadi pihak pertama yang dimintai penjelasan untuk memperkuat materi aduan.

Komisi Yudisial (KY) mendalami dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, kasus Andrie Yunus.

hakim militer  Andrie Yunus  Komisi Yudisial  pelanggaran etik  Penyiraman Air Keras  Pengadilan Militer II-08 Jakarta 
