Dugaan Pelecehan Seksual, Syekh AM Sudah Kabur ke Mesir

jpnn.com, JAKARTA - Syekh Ahmad Al Misry atau SAM terseret kasus dugaan pelecehan seksual.

Dia dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap lima santri laki-laki.

"Setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, kami sudah meminta penyidik segera menetapkan tersangka dugaan pelecehan seksual, Syekh Ahmad Al Misry," kata kuasa hukum para korban, Achmad Cholidin kepada wartawan, Kamis.

Achmad menegaskan para korban mendesak polisi segera menetapkannya sebagai tersangka dan membawanya kembali ke Indonesia dari Mesir.

Sehingga, lanjut dia, pihaknya bisa bekerja sama dengan Interpol agar ditarik kembali ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurutnya, perbuatan yang dilakukan terduga SAM itu membuat para korbannya trauma berat. Terlebih, ada dugaan intimidasi terhadap para korban oleh SAM ataupun utusannya untuk mencabut kasusnya itu dari kepolisian hingga ada upaya dugaan suap pada para korban.

"Ada ancaman, bahkan korban yang ada di Mesir juga untuk tidak membuka perkara ini semuanya, ada juga mencoba memberikan dana supaya ini tidak berlanjut, baik oleh terduga ataupun utusannya," ucap dia.

Dia menjelaskan, kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang diduga dilakukan SAM kepada para santrinya di kawasan Bogor telah dilaporkan ke Mabes Polri pada 28 November 2025 lalu dengan nomor laporan LP/B/586/XI/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 28 November 2025.