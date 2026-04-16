Dugaan Penculikan Anak di Riau, Ternyata Pelaku Bukan Orang Asing

Kamis, 16 April 2026 – 13:26 WIB
Dugaan Penculikan Anak di Riau, Ternyata Pelaku Bukan Orang Asing
Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - PEKANBARU - Kasus dugaan penculikan anak yang menghebohkan Riau akhirnya menemui titik terang.

Kepolisian mengungkap anak tersebut bukan diculik orang asing, melainkan dibawa oleh ibu kandungnya sendiri.

Kasus ini sebelumnya dilaporkan ke Polresta Pekanbaru dan sempat memicu pengejaran oleh personel Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Riau di Jalan Tol Pekanbaru–Dumai (Permai), Rabu (15/4) malam.

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan awal, anak tersebut diambil oleh pihak keluarga atas perintah ibu kandungnya.

“Setelah kami selidiki, ternyata yang membawa anak itu mamanya. Jadi, bapak sama mamanya sudah bercerai. Laporan sudah kami terima, tetapi masih kami dalami karena yang mengambil adalah ibunya,” kata Anggi Kamis (16/4).

Menurut Anggi, laporan dugaan penculikan muncul karena pada awalnya pelapor tidak mengetahui bahwa pihak yang membawa anak tersebut adalah keluarga dari ibu kandung korban.

Dari informasi yang diterima, anak itu sempat disebut dibawa menggunakan mobil Toyota Fortuner menuju arah Sumatera Utara melalui Jalan Tol Pekanbaru–Dumai.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polresta Pekanbaru berkoordinasi dengan Sat PJR Ditlantas Polda Riau untuk melakukan pengejaran.

Polisi menyebut, anak tersebut bukan diculik orang asing, melainkan dibawa oleh ibu kandungnya sendiri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Penculikan Anak  penculik anak  Polresta Pekanbaru  Polda Riau 
