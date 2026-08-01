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JPNN.com - Daerah

Dugaan Penyebab Kebakaran Hotel Pullman Jakarta Barat

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 13:46 WIB
Dugaan Penyebab Kebakaran Hotel Pullman Jakarta Barat - JPNN.COM
Tangkapan layar - Kebakaran Hotel Pullman di Jalan Letjen S. Parman, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (1/8/2026) pagi. (ANTARA/Risky Syukur)

jpnn.com, JAKARTA - Hotel Pullman Grogol, Jakarta Barat, dilanda kebakaran, Sabtu pagi.

Petugas menduga kebakaran dipicu oleh fenomena korsleting kelistrikan yang terjadi di lantai dua bangunan.

Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta mengatakan petugas menerima laporan kejadian pada pukul 07.59 WIB dan sebanyak tujuh unit mobil pemadam langsung dikerahkan sebagai respons awal dan tiba di lokasi sekitar pukul 08.04 WIB.

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Operasi pemadaman dimulai pada pukul 08.05 WIB. Api berhasil dilokalisasi hanya dalam waktu sekitar dua menit, tepatnya pukul 08.07 WIB, sebelum memasuki tahap pendinginan pada pukul 08.15 WIB.

Seluruh proses penanganan dinyatakan selesai pada pukul 09.15 WIB.

"Situasi dan status kebakaran: pemadaman selesai," tulis keterangan dari Command Center Dinas Gulkarmat Jakarta, Sabtu

Dalam penanganan tersebut, Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat mengerahkan total 14 unit mobil pemadam dengan 70 personel.

Berdasarkan laporan darurat awal yang diterima, kebakaran bermula sekitar pukul 07.54 WIB saat petugas keamanan hotel yang sedang memeriksa tangga darurat di lantai P5 mencium bau asap.

Hotel Pullman Grogol, Jakarta Barat, dilanda kebakaran, Sabtu pagi. Ini dugaan penyebabnya.

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TAGS   kebakaran  Hotel Pullman  Kebakaran Hotel Pullman  Jakarta Barat 
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