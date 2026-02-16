Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dugderan 2026 Hadir Kian Unik, Walkot Agustina: Simbol Harmoni & Regenerasi Tradisi

Senin, 16 Februari 2026 – 20:53 WIB
Dugderan 2026 Hadir Kian Unik, Walkot Agustina: Simbol Harmoni & Regenerasi Tradisi
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menilai Dugderan 2026 berlangsung lebih unik dan menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Foto: Pemkot Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menilai Dugderan 2026 berlangsung lebih unik dan menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebab, ajang ini menghadirkan sejumlah inovasi dengan melibatkan anak-anak, penguatan simbol Warak Ngendog, serta penegasan nilai harmoni lintas budaya dan agama.

Tradisi tahunan menyambut bulan suci Ramadan tersebut digelar pada Senin (16/2), dimulai dari Balai Kota Semarang, berlanjut ke Masjid Agung Semarang, dan berakhir di Masjid Agung Jawa Tengah yang diikuti ribuan peserta pawai budaya.

Baca Juga:

Tema Dugderan tahun ini yakni “Bersama Dalam Budaya, Toleransi dalam Tradisi” mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat Kota Semarang yang beragam, tetapi tetap rukun dalam menjaga warisan budaya.

Tema tersebut sekaligus menegaskan bahwa Dugderan menjadi momentum penting dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan.

“Yang penting intinya bahwa dugderan ini menjadi titik tolok menghantarkan teman-teman yang Muslim untuk mulai berpuasa,” ujar Agustina.

Baca Juga:

Dia menyoroti simbol Warak Ngendog yang menjadi ikon utama Dugderan tahun ini.

Menurutnya, filosofi warak yang “ngendog” mengandung makna kerukunan, pengendalian diri, dan harapan akan kesejahteraan bersama.

TAGS   Dugderan 2026  Wali kota Agustina  Harmoni  Ramadan 

RAMADAN

