JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Duh, 2 Bintang Persib Diragukan Tampil Melawan Dewa United

Senin, 17 November 2025 – 16:32 WIB
Duh, 2 Bintang Persib Diragukan Tampil Melawan Dewa United
Bek Persib Federico Barba di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung kehilangan dua pemain bintang menjelang menjamu Dewa United pada pekan ke-13 BRI Super League.

Big match itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (21/11) malam.

Dalam sesi latihan pagi ini di lapangan pendamping Stadion GBLA, tak ada sosok bek asing Federico Barba. Pemain asal Italia itu mengalami masalah kesehatan dan kini ada di negaranya.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan Barba pulang ke Italia untuk menjalani pemulihan seusai terserang penyakit demam berdarah.

"Barba terkena dengue (demam berdarah) dan setelah terserang dengue, karena tubuh manusia itu berbeda-beda, terkadang butuh waktu berbeda untuk pulih. Dia sudah mendapat beberapa libur dan karena tidak berlatih, dia pulang ke Eropa," kata Hodak ditemui di Stadion GBLA, Senin (17/11).

Menurutnya, meski Barba ada di Benua Eropa, tetapi tim terus memantau progres pemulihan eks penggawa Como FC itu. Hanya saja butuh waktu untuk Barba bisa kembali dalam kondisi terbaiknya.

"Dia akan segera kembali secepatnya. Namun, kami juga tidak mau mengambil risiko karena tubuhnya masing sangat lemah, butuh waktu untuk melakukan pemulihan," katanya.

Dia tak bisa menjamin Barba akan bergabung saat Persib menjamu Dewa United di markasnya.

Dua pemain Persib Bandung diragukan tampil saat menghadapi Dewa United FC. Pelatih beri penjelasan.

