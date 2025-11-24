Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Duh, Inara Rusli Dilaporkan Atas Dugaan Perselingkuhan dan Perzinahan

Senin, 24 November 2025 – 16:45 WIB
Duh, Inara Rusli Dilaporkan Atas Dugaan Perselingkuhan dan Perzinahan - JPNN.COM
Selebritas Inara Rusli. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Seorang perempuan bernama Wardatina Mawa melaporkan artis berinisial IR, yang diduga Inara Rusli.

IR dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan suami Wardantina Mawa, Insanul Fahmi.

Keduanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan.

Baca Juga:

Saat melaporkan, Wardatina Mawa turut menyertakan barang bukti berupa rekaman CCTV.

"Buktinya ada CCTV, CCTV terkait hubungan mereka," ujar Wardatina Mawa melalui kanal Intens Investigasi di YouTube, dikutip Senin (24/11).

Akan tetapi, dia enggan menjelaskan dengan detail mengenai rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti tersebut.

Baca Juga:

Wardatina hanya menyebut, rekaman CCTV itu diambil dari sebuah lokasi di Jakarta.

"Di Jakarta. Oh mohon maaf (kalau detailnya) nanti," tuturnya.

Seorang perempuan bernama Wardatina Mawa melaporkan suaminya, Insanul Fahmi dan artis berinisial IR, yang diduga Inara Rusli.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inara Rusli  perselingkuhan  Perzinahan  Wardatina Mawa 
BERITA INARA RUSLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp