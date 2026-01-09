Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Duh, Inara Rusli Mengaku Kesulitan Bertemu Wardatina Mawa

Jumat, 09 Januari 2026 – 22:06 WIB
Duh, Inara Rusli Mengaku Kesulitan Bertemu Wardatina Mawa - JPNN.COM
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Wardatina Mawa.

Padahal, kata Inara, dia ingin meredakan konflik dengan istri pertama suaminya, Insanul Fahmi.

Kondisi itu membuatnya tak bisa menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mawa.

Baca Juga:

"Mau ketemu enggak bisa dan sampai hari ini enggak bisa ketemu," ujar Inara dalam kanal Denny Sumargo di YouTube, Jumat (9/1).

Mantan istri Virgoun, itu menambahkan, "Kalau memang mereka mau cari solusi, harusnya kami duduk bertiga."

Inara pun mengaku sedih karena merasa suaminya tidak mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan persoalan dengan Mawa.

Baca Juga:

"Terus kenapa aku sekarang malah dihadirkan ketika mereka belum menyelesaikan konflik mereka?" katanya.

Dia pun merasa berada di posisi sulit karena tak berdaya meredakan pertikaian yang sebetulnya bukan dipicu olehnya.

Inara Rusli mengaku sulit meminta maaf kepada istri pertama suaminya karena akses komunikasi ditutup.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inara Rusli  Wardatina Mawa  Insanul Fahmi  Perceraian artis 
BERITA INARA RUSLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp