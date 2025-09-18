Duh, Konsistensi Pebulu Tangkis Indonesia Masih Naik Turun di China Masters 2025

Kamis, 18 September 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Perlahan wakil Indonesia pada ajang China Masters 2025 mulai berguguran pada babak 32 besar.

Dalam laga yang digelar di Shenzhen Arena, Shenzhen, Rabu (17/9) tunggal putra Pelatnas Cipayung yaitu Anthony Sinisuka Ginting dan Alwi Farhan terhenti.?

Ginting harus mengakui keunggulan wakil Malaysia, Leong Jun Hao dengan skor 19-21, 21-5, 10-21.

Adapun Alwi Farhan tidak mampu membendung perlawanan tunggal putra tuan rumah, Li Shi Feng straight game 16-21, 9-21.

Dari sektor ganda putri, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari masih belum bersinar.

Pasangan yang memulai debut di Hong Kong Open 2025 itu harus mengakui keunggulan ganda putri Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan lewat pertarungan rubber game 22-20, 16-21, 20-22.

Anomali terjadi saat Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil berlaga pada turnamen BWF Super 750.

Setelah jadi semifinalis pada Hong Kong Open 2025, pasangan juara Vietnam Open 2024 itu terhenti di babak pertama dari ganda campuran Malaysia, Hoo Pang Ron/Cheng Su Yin dua gim langsung 6-21, 14-21.