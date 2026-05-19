Duh, Sarwendah Dituding Lakukan Ritual Pesugihan di Gunung Kawi

Selasa, 19 Mei 2026 – 13:27 WIB
Sarwendah. Ilustrasi. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Artis Sarwendah melalui tim kuasa hukum membantah rumor melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi, Jawa Timur.

Adapun rumor tersebut merebak setelah Pesulap Merah mengunggah video terkait kabar keberadaan Sarwendah, di lokasi tersebut.

Dalam video yang diunggah pada 17 Mei 2026, kuncen Gunung Kawi menyebut nama Sarwendah, sebagai salah satu artis yang pernah datang ke lokasi tersebut untuk menjalani ritual.

Kuasa hukum Sarwendah, Abraham Simon pun membenarkan kliennya bersama Jordi Onsu, pernah mengunjungi Gunung Kawi sekitar tahun 2021 atau 2022.

Namun, menurut Abraham, kedatangan mantan personel Cherrybelle itu untuk keperluan syuting podcast, bukan menjalani ritual tertentu.

"Podcast itu genrenya memang horor,” kata Abraham, dikutip dari kanal Insert Investigasi di YouTube, Selasa (19/5).

Abraham mengatakan pihaknya masih mempelajari video yang memicu spekulasi warganet itu.

“Kami tak mau berburuk sangka sama orang. Kuncen Gunung Kawi memang menyebut nama klien kami, namun tidak menjelaskan secara pasti maksud kedatangannya,” ujar Abraham.

