JPNN.com - Otomotif - Mobil

Duh! Toyota Land Cruiser 300 dan Lexus LX Bermasalah di Indonesia

Selasa, 28 April 2026 – 09:36 WIB
Duh! Toyota Land Cruiser 300 dan Lexus LX Bermasalah di Indonesia - JPNN.COM
Toyota Land Cruiser 300. Foto: Toyota

jpnn.com, JAKARTA - PT. Toyota-Astra Motor (TAM) terpaksa menarik kembali (recall) untuk dua model SUV premiumnya di Indonesia, yakni Toyota Land Cruiser 300 dan Lexus LX.

Langkah itu ditempuh sebagai upaya pencegahan, setelah ditemukan potensi gangguan pada komponen electronic control unit (ECU) transmisi otomatis.

Pabrikan asal Jepang itu meminta pemilik kendaraan dengan tahun produksi tertentu untuk segera melakukan pengecekan di bengkel resmi.

Meski demikian, perusahaan belum memerinci jumlah unit terdampak maupun periode produksi yang termasuk dalam program recall.

Vice President Director TAM, Jap Ernando Demily, menjelaskan bahwa recall dilakukan setelah adanya temuan komponen yang berpotensi memengaruhi performa kendaraan dalam kondisi tertentu.

“Kami menemukan ada beberapa komponen yang membutuhkan pengecekan dan perbaikan jika diperlukan,” ujarnya dalam keterangan resmi, di Jakarta.

Baik Land Cruiser 300 maupun Lexus LX dibekali transmisi otomatis 10-percepatan yang mengandalkan sistem linear solenoid untuk memastikan perpindahan gigi tetap halus dan responsif.

Namun, dalam kondisi berkendara tertentu, komponen tersebut berpotensi mengalami gangguan yang dapat mengganggu komunikasi antara ECU transmisi dan ECU mesin.

PT. Toyota-Astra Motor (TAM) terpaksa menarik kembali (recall) untuk dua model SUV premiumnya di Indonesia, yakni Toyota Land Cruiser 300 dan Lexus LX.

