JPNN.com - Nasional - Humaniora

Duit Rp 100 Miliar Disiapkan untuk Pembongkaran Tiang Monorel

Kamis, 08 Januari 2026 – 13:03 WIB
Pengendara melintas di dekat tiang bekas proyek monorel Jakarta di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/5/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan dana hingga Rp 100 miliar untuk membongkar 98 tiang monorel yang mangkrak berdiri di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan, rencananya pekan depan proyek pembongkaran sekaligus penataan kawasan ini dilakukan, dan akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Anggaran pembongkaran ini jadi satu dengan penataan jalan dan trotoarnya. Totalnya semua sekitar Rp 100 miliar,” ujar Heru di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Dia merinci, anggaran Rp 100 miliar tersebut tidak hanya untuk pembongkaran tiang monorel, tetapi juga menata ulang jalan dan trotoar di sepanjang koridor Rasuna Said.

Untuk saat ini, kata Heru, pihaknya fokus untuk menata kawasan Jalan Rasuna Said terlebih dulu. 

Dia belum mengungkapkan kapan tiang monorel di kawasan Jalan Asia Afrika akan ditata.

Heru mengatakan, pihaknya akan merapikan Jalan Rasuna Said sisi Timur yakni meliputi jalur cepat, jalur lambat, dan trotoar.

Nantinya, area tersebut akan dibuat sama seperti Rasuna Said sisi Barat yang sudah lebih dulu rapi.

