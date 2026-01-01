Duit Rp 3,1 Miliar untuk Donasi Sumatra Terkumpul di Malam Tahun Baru Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil menghimpun Rp 3,1 miliar donasi di perayaan malam tahun baru 2026 yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, donasi ini diberikan langsung dari masyarakat Jakarta yang peduli terhadap saudara-saudara yag tertimpa musibah di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

"Ini merupakan kontribusi publik Jakarta, dan kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kepedulian yang ditunjukkan," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono dikutip Kamis (1/1)

Pramono berharap doa serta bantuan moral, spiritual, dan sosial dari warga Jakarta dapat meringankan beban masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, serta wilayah terdampak lainnya.

"Beberapa penampilan musik malam ini juga disesuaikan sebagai wujud solidaritas dan kepedulian kepada saudara-saudara kita di daerah yang terdampak," imbuhnya.

Pramono menambahkan, selain donasi dari masyarakat, sebanyak 10 persen pendapatan Ancol, yang merupakan BUMD milik DKI Jakarta, pada Rabu (31/12) juga akan disumbangkan untuk kepentingan kemanusiaan.

"Kontribusi dari Ancol tentu signifikan dan akan digabungkan dalam total donasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan penyaluran bantuan akan dikelola dan disalurkan Pemprov DKI bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Ia menyebut mekanisme penyaluran bantuan lewat Baznas sudah beberapa kali dilakukan untuk membantu wilayah terdampak bencana.