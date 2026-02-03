Duit Rp 618 Triliun Siap Dikucurkan Prabowo untuk 18 Proyek Hilirisasi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan terdapat 18 proyek hilirisasi prioritas pemerintah yang akan dibangun pada 2026 dengan nilai investasi sebesar Rp 618 triliun.

Prabowo Subianto mengatakan saat ini pemerintah tak lagi meminta investasi kepada luar negeri.

Menurutnya, pemerintah melalui Danantara Indonesia membuka peluang kerja sama bagi investor asing yang ingin terlibat dalam proyek hilirisasi nasional, mulai dari sektor pertambangan, perikanan, hingga perkebunan.

"Sekarang kami tidak keluar negeri minta-minta investasi, kami mengajak dan kita punya kemampuan sekarang. Yang harus kami mulai, kita laksanakan adalah hilirisasi. Hilirisasi tahun ini ada 18 proyek prioritas 2026," ujar Prabowo dikutip Selasa (3/1).

Adapun 18 proyek hilirisasi yang menjadi prioritas adalah industri smelter aluminium (bauksit), industri stainless steel slab (nikel), industri oleo resin (Pala), industri filet tilapia (ikan tilapia), modul surya integrasi (bauksit dan silika), industri DME (gasifikasi batu bara) serta industri copper rod, wire & tube (katoda tembaga).

Selanjutnya, industri oleofood (kelapa sawit), industri carrageenan (rumput laut), industri bioavtur (minyak jelantah), industri aspal (aspal buton), industri besi baja (pasir besi), industri nata de coco.

Kemudian ada MCT, tepung kelapa (kelapa), industri mangan sulfat (mangan), industri chemical grade alumina (bauksit), industri chlor alkali plant (garam), oil storage tanks, dan kilang minyak.

"Kami akan bangun kilang minyak. Masa minyak, kami kirim ke luar ke kilang minyak, habis itu kami impor lagi," tegas Prabowo.