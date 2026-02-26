Duka Mendalam Heri Amalindo Ditinggal Alex Noerdin

jpnn.com - PALEMBANG - Suasana duka menyelimuti hati Heri Amalindo menyusul kepergian Alex Noerdin.

Buat eks Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 2016-2025 itu, almarhum bukan sekadar mantan atasan atau pemimpin daerah melainkan sosok yang membentuk jati dirinya dalam dunia pengabdian.

Dengan nada bicara yang bergetar menahan kesedihan, Heri Amalindo mengenang bagaimana almarhum menjalankan peran multifungsi dalam hidupnya.

"Kenangan yang paling tidak bisa kami lupakan adalah peran beliau sebagai orang tua yang mengayomi, guru yang membimbing, sekaligus pemimpin yang berdiri tegak di depan kami dalam menjalankan tugas pemerintahan," ujar Heri saat ditemui di pemakaman, Kamis (26/2/2026).

Bagi Heri, Alex Noerdin adalah kompas moral yang memberikan teladan nyata tentang bagaimana seharusnya seorang abis negara bekerja, bukan untuk mengejar jabatan, melainkan untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Heri mengenang almarhum sebagai pribadi yang sangat disiplin. Prinsip yang selalu ditekankan kepada Heri dan jajarannya mengenai kerja keras, kerja cepat, dan hasilnya yang baik.

"Beliau selalu menanamkan bahwa apa pun yang dikerjakan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kualitas adalah harga mati, karena setiap kebijakan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat kecil," kata Heri. (mcr35/jpnn)