Duka Raisa di Konser Love & Let Go

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa tidak kuasa menahan tangis saat menggelar 'Raisa Live in Concert: Love & Let Go' di Jakarta Convention Center pada hari kedua, Minggu (7/6).

Momen tersebut terjadi ketika dirinya mengenang kepergian sang ibunda, Ria Mariaty, yang berpulang 29 November 2025 lalu.

"Ini pertama kalinya aku konser (tunggal) tanpa ibu," kata Raisa di atas panggung.

Perempuan yang baru berulang tahun ke-36 tahun itu kemudian bercerita mengenai duka yang dirasakan.

Menurut Raisa, hari-hari yang dilaluinya kini sangat berbeda semenjak kepergian sang ibunda.

Dia merasa ada kepinginan yang hilang, lalu kini berubah menjadi duka yang coba diterimanya.

"Kerasa banget manggung tanpa doanya ibu, ketika kehilangan belahan jiwaku, baru semua penyesalan-penyesalan itu datang. Sampai akhirnya aku benar-benar bisa memandang dan menghadapi duka itu," tutur Raisa.

"Aku akhirnya mulai menerima bahwa aku adalah orang yang berduka dan aku selamanya akan berjalan dengan duka ini di dalam diriku. Ketika dia (ibu) sudah enggak ada, tempat itu berganti nama jadi duka," sambungnya lantas mulai membawakan lagu Kuharap Duka Ini Selamanya.